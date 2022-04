In der WHA verabschiedeten sich die BT-Füchse-Damen mit einem souveränen Sieg vom heimischen Publikum. Die Herren scheiterten im letzten Spiel der Meisterrunde knapp an Linz. In der HLA-Challenge erkämpfe die Sportunion Leoben einen Punkt gegen Korneuburg.



BRUCK/LEOBEN. Im letzten Heimspiel der Saison fertigten die Damen Stockerau ganz klar mit 28:20 ab und stehen derzeit in der WHA auf Rang acht. "Das letzte Heimspiel hat für zusätzliche Motivation gesorgt, jede einzelne aus dem Team wollte sich mit Anstand von den Fans verabschieden", war Trainer Patrick Schadl zufrieden. In der Meisterschaft stehen noch die Auswärtspartien in Stockerau und Graz an.

Die Füchse unterlagen Linz hauchdünn.

Ärger mit den Referees

Im letzten Spiel der HLA-Meisterrunde mussten sich die Füchse-Herren Linz (unter Ex-Brucktrainer Milan Vunjak) nach etlichen Fehlpfiffen der Referees hauchdünn mit 23:24 geschlagen geben. "Wir waren knapp am Sieg dran", sagte Goalie Adin Jasarevic, der zum besten Spieler gewählt wurde, "aber wenn wir in der Tonart weiter spielen, haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun." Am 22./23. April geht es im Abstiegs-Playoff nach Punkteteilung los, zum Auftakt kommt Ferlach. Die weiteren Gegner sind Vöslau und Bärnbach/Köflach.

Lubo Jadron war mit sechs Treffern bester Schütze der Leobener.

Drei Teams punktegleich

In der HLA-Challenge liegen nach zwei Runden die Sportunion Leoben, Tirol und Korneuburg punktegleich voran. Gegen die Niederösterreicher erkämpften die ersatzgeschwächten Leobener, gestützt auf Keeper Sergio Bautista, nach frühem 1:8-Rückstand ein 24:24-Remis. Am 23. April geht es in Hollabrunn weiter.

