Die Aflenzerin Michelle Diepold kam beim Weltcupauftakt in Umhausen auf Platz vier.

Die Tiroler Cousins Simon und Fabian Achenrainer sorgten am ersten Tag des Weltcup-Auftakts im Rennrodeln auf Naturbahnen für Österreichs ersten Stockerlplatz. Nachdem sie im ersten Lauf nur fünf Hundertstel hinter der italienischen Top-Paarung Patrick Pigneter/Florian Clara gelegen waren, büßten sie im zweiten Durchgang noch einen Rang gegen die Russen Pavel Porshnev/Ivan Lazarev ein und landeten auf Rang drei.

Im Damenbewerb fuhr einmal mehr Seriensiegerin Evelin Lanthaler aus Südtirol wie vom anderen Stern, holte sich mit dem unglaublichen Vorsprung von 1.09 Sekunden den Sieg. Die Top-Überraschung lieferte die für Deutschland startende Tirolerin Lisa Walch, die auf Rang zwei landete und Greta Pinggera (Ita) auf Platz drei verwies.

Bei Österreichs Damen hatte diesmal Michelle Diepold aus der Steiermark die Nase vorne, wurde unmittelbar vor Teamkollegin Tina Unterberger (Oberösterreich) Vierte. Vanessa Markt (Tirol) landete auf Rang zehn, Riccarda Ruetz (Tirol) nach einem Fehler im ersten Lauf auf Position elf.

Michelle Diepold war zum Weltcupauftakt beste Österreicherin.

"Bahn liegt mir nicht wirklich"

Michelle Diepold: „Grundsätzlich bin ich mit Rang vier zum Auftakt sehr zufrieden – vor allem in Umhausen, wo mir die Bahn nicht wirklich liegt. Beide Fahrten sind ausbaufähig und es ist noch einiges möglich. Deshalb gehe ich mit einem positiven Gefühl in den folgenden Bewerb am kommenden Wochenende.”

Die Herren starten am Sonntag in Umhausen in den Weltcup.

Die Ergebnisliste

Weltcup Rennrodeln auf Naturbahnen, Umhausen:

Damen:

1. Lanthaler (Ita) 2:30.69,

2. Walch (D) +1.09,

3. Pinggera (Ita) +1.49,

4. Diepold (Ö) +2.01,

5. Unterberger (Ö) +2.04, …

10. Markt (Ö) +5.64,

11. Ruetz (Ö) +6.08.

Doppelbewerb:

1. Pignetter/Clara (Ita) 2:35.93,

2. Porshnev/Lazarev (Rus) +0.97,

3. Achenrainer/Achenrainer (Ö) +1.01.