Eine bittere Auswärtspleite kassierten die Handballdamen der BT-Füchse in der WHA- jetzt ist man Tabellenschlusslicht.

Mit dem 22:17-Heimsieg gab Eggenburg im Kellerduell die "rote Laterne" an die Füchsinnen ab. "Ich kann der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen", sagte Trainer Patrick Schadl, "wir haben tapfer gekämpft, es war für unser stark ersatzgeschwächtes Team auch eine Kraftgeschichte." Samstag steht das Derby in Graz an, am 9. Februar wird das Cup-Achtelfinale gegen Atzgersdorf nachgetragen.

Schlager in Leoben

Der Cup ist auch bei der Handball Sportunion Leoben das große Thema. Am Samstag steigt daheim ab 19 Uhr der Achtelfinalhit gegen Meisterrunden-Klub HC Linz, dem Team von Ex.Brucktrainer Milan Vunjak. Die Hoffnung auf eine Überraschung ist da, Leoben schlug in einem Test über 3 x 20 Minuten Margareten mit 37:30.