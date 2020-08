Die Kapfenberger Bulls verstärkten sich mit dem 27-jährige serbische Flügelspieler Nemanja Krstic. Bereits 2017 zählte der 2,03m große Allrounder beim Doublegewinn zu den unverzichtbaren Stützen in den Reihen der Bulls. Zudem war er einer der absoluten Publikumslieblinge – mit seinem Einsatz, seinem Können und seiner sympathischen Art wusste er die Fans zu überzeugen. Danach zählte Krstic zwei Saisonen lang zu den absoluten Topspielern der ersten serbischen Liga .

"Dass es mit einer Verpflichtung geklappt hat, haben wir, so komisch es klingen mag, der Corona-Situation zu verdanken", sagt Geschäftsführer Oliver Freund, "Nemo möchte für sich und seine Familie eine sichere Situation in einem Land mit hohen Gesundheitsstandards – da mussten wir zuschlagen!“