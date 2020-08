Für KSV (kam nach dem Fehler bei der Pooltestung auf Corona mit einer Ermahnung davon) setzte es in der letzten Runde der zweiten Liga ein 0:3 gegen die Young Violets. „Nach der Corona-Zwangspause hat unsere junge Mannschaft einen harten Lernprozess durchgemacht“, sagte Cotrainer David Sencar, „wir werden mit neuem Feuer und Elan in die kommende Saison starten." Unter, nach der Kooperation mit Sturm, neuen Bedingungen. Einige Spieler (darunter Keeper Mario Zocher) fürchten, je nachdem, welche Spieler der Bundesligist in Kapfenberg „parkt“, um ihren Stammplatz.

Im Cup gegen Anif

Trainingsstart unter Neo-Coach Abdulah Ibrakovic (der ja nach drei Jahren an der Mürz sein Comeback gibt) ist jedenfalls bereits am 10. August, die Meisterschaft beginnt am 11. September. Ohne Auswärtsfans, mit fünf Spielern im Wechselkontingent und den Anstoßzeiten Freitag 18.30 bzw. 20.25 Uhr.

Das erste Pflichtspiel aber steigt bereits Ende August. Die Kapfenberger empfangen in der ersten Cuprunde den Salzburger Regionalligisten Anif – Spieltermin 28./29./30. August.