"Frauenrechte sind Menschenrechte" - Vortrag

AT

Bruck an der Mur

, Schillerstraße 1 , 8600 Bruck an der Mur AT

Stadtmuseum , Schillerstraße 1 , 8600 Bruck an der Mur AT

Bruck an der Mur : Stadtmuseum |

Das Stadtmuseum Bruck an der Mur lädt am Mittwoch, dem 28. Februar, um 18.30 Uhr zum Vortrag "Frauenrechte sind Menschenrechte".

Vortragende Universitäts-Professorin Anita Ziegerhofer ist stellvertretende Leiterin des Instituts für Rechtswissenschaftliche Grundlagen und leitet den Fachbereich Rechtsgeschichte und Europäische Rechtsgeschichte an der KF Universität Graz. Sie ist u.a. Expertin für Integrationsrechtsgeschichte, Verfassungsrechtsentwicklung und Genderforschung. Für ihre wissenschaftlichen Arbeiten hat sie u.a. den Käthe Leichter Förderpreis des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung erhalten.