Vernissage zur Ausstellung der Fotogruppe Kapfenberg

Die Fotogruppe Kapfenberg gehört zu den aktivsten Fotoklubs der Steiermark. In der einmal jährlich stattfindenden Ausstellung zeigen die Klubmitglieder ihre besten Bilder des vergangenen Jahres.

Die sehenswerte Schau bietet nicht nur Fotofreunden Anregungen für Bildideen, sondern allen Interessierten einen Einblick in zeitgenössische Digitalfotografie.

Die Ausstellung ist noch bis 19. November geöffnet.

Mo bis Do: 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr; Fr: 9 bis 12 Uhr; Sa, So und Feiertag: 14.30 bis 18 Uhr.