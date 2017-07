Falken wollen positiv starten

18.07.2017, 12:08 Uhr

Erste Liga.

T. Dormann

Durch ein Tor von Josip Fucek gewann Kapfenberg in der ersten ÖFB-Cup-Runde gegen St. Johann mit 1:0 und steht in der zweiten Runde. Am Freitag geht es für die komplett neue Mannschaft von Trainer Robert Pflug (in St. Johann standen gleich neun Neuverpflichtungen in der Startelf) in der Meisterschaft los. Der Gegner ist der FC Liefering. Die "Jungbullen" sind immer schwer einzuschätzen und immer wieder für Überraschungen gut. Ebenso wie das neu formierte Falkenteam.In der Vorwoche wurden noch einige neue Spieler verpflichtet. Ivan Grabovac (22) spielte bei NK Rudes und NK Hrvatski Dragovoljak in der kroatischen ersten und zweiten Liga, ist 1.90 Meter groß und wird als Innenverteidiger zum Einsatz kommen. Offensivspieler Dario Potrosko ist 24 Jahre alt, machte bei Slaven Belupo Koprovinica schon Erfahrung in der kroatischen ersten Liga und spielte zuletzt bei ASKÖ Jabing im Burgenland. Philipp Plank (22) spielte zuletzt beim SC Ritzing in der Regionalliga Ost und Josip Fucek. Der 32-Jährige wechselte von Timisoara (Rumänien) nach Kapfenberg. Gegen St. Johann ist dem ehemaligen Hartberger mit dem Siegestreffer gleich ein toller Einstand gelungen. Neu sind auch die beiden Spanier Jorge Pesca (Defensive) und Stürmer David Perez. ^