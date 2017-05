Hattrick von Daniel Schöggl

10.05.2017, 11:24 Uhr

Oberliga Nord.

Trofaiach – Murau 2:0 (1:0). Tore:

Schladming – St. Michael 0:3 (0:2). Tore:

Kindberg/Mürzhofen – Obdach 0:3 (0:1). Tore:

Krieglach – Thörl 3:0 (1:0). Tore:

-T.D.-

Pigneter, Masovic. Das Duell Tabellenführer gegen den Tabellendritten ging mit 2:0 an den Spitzenreiter. Es war zugleich der fünfte Sieg in Folge für die Mannschaft von René Lerch. Marco Pigneter erzielte in der 15. Minute den frühen Führungstreffer. Armin Masovic (19. Saisontor) sorgte in der 90. Minute für den Endstand. In der Tabelle liegen die Trofaiacher weiterhin zwei Punkte vor St. Michael. Die drittplatzierten Murauer haben schon elf Punkte Rückstand.Schöggl (3).Wenn St. Michaels Goalgetter Stefan Tschabuschnig, mit 23 Toren Führender in der Schützenliste, einmal nicht trifft, springen andere in die Bresche. Beim 3:0-Auswärtssieg in Schladming war es Daniel Schöggl, der das Match fast im Alleingang entschied. Mit zwei Toren (8., 33.) sorgte der Sohn von Parschlug-Trainer Dietmar Schöggl für die 2:0-Pausenführung, in der 68. Minute für den Endstand. Am kommenden Samstag gastiert der FC Kindberg/Mürzhofen in St. Michael.Talic, Kovacs, Bauer. „Es ist mir berufsbedingt nicht mehr möglich das Traineramt beim FC Kindberg/Mürzhofen mit der bisherigen Intensität auszuführen“, hat Uwe Thonhofer in der Vorwoche bekannt gegeben und ist nach eineinhalb Jahren zurück getreten. Als Nachfolger wurde der bisherige Co-Trainer Uwe Zöhrer verpflichtet. Gegen Obdach gerieten die Kindberger schon in der 3. Minute in Rückstand. Ein Doppelschlag durch Kovacs (51.) und Bauer (53.) gleich nach der Pause entschied das Match endgültig.Burger, Knabl, M. Karlon. Vor über 400 Zusehern feierte die Mannschaft von Thomas Leonhardsberger ihren vierten Heimsieg in dieser Saison. „Viele kleine Fehler die sich summiert haben, führten zu dieser Niederlage“, analysierte Thörl-Trainer Gerald Rudolf. ^