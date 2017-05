Mit breiter Brust

10.05.2017, 11:17 Uhr

Basketball.

97:80 und 95:82 im Viertelfinale über Traiskirchen – die Kapfenberger Basketballer stehen einmal mehr im Meisterschaftssemifinale der Bundesliga. Wie schon 2015, 2014 (dann auch im Finale), 2013 und 2012, nur im Vorjahr war zuvor bereits Endstation.Am Donnerstag geht es in der "best of five"-Serie in Gmunden los, auch das zweite Spiel (14. Mai) gilt's in Oberösterreich zu bestehen. Duell Nummer drei folgt am 18. Mai daheim, wie auch (falls nötig) Nummer vier (21. 5.). Steht's dann 2:2 an Siegen, muss die Entscheidung über den Finaleinzug am 24. Mai in Gmunden fallen.Die Brust der Bulls könnte breiter nicht sein. Im Jahr 2017 bestritten Woschank und Co. inklusive Cup (und Cuptriumph) 24 Pflichtspiele in Österreich. 21 davon wurden gewonnen, nur drei verloren, daheim ist die Schrittwieser-Mannschaft heuer noch ohne Niederlage!Im Gegensatz zu früheren Saisonen erzielte Kapfenberg heuer rund 79 Punkte im Schnitt, der zweithöchste der Liga. "Wir haben durch unsere höhere Rotation eine andere Strategie", erklärt der Coach, "und können so noch mehr gegen den Gegner auf die Tube drücken." Hoffentlich auch gegen Gmunden.Die zweite Halbfinalpaarung lautet Oberwart gegen Wels.