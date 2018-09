Nachwuchssuperliga in Bruck und Kapfenberg

21.09.2018, 11:57 Uhr

Tischtennis.

Mit dem Rekordergebnis von 200 männlichen und 66 weiblichen Tischtennis-Talenten geht am Wochenende in Kapfenberg und Bruck die Österreichische Nachwuchs-Superliga über die Bühne. Samstag ab 13 Uhr und Sonntag ab 9 Uhr matchen sich die Besten U11 bis U21-Spieler und Spielerinnen Österreichs auf 55 Tischen in den Sporthallen Walfersam, BRG, NMS Dr. Körner (männlich) und in der Brucker Hans-Bammer-Halle (weiblich). Die KSV-Nachwuchsspieler Steven Schloffer, Simon Grünsteidl, Michael Galitschitsch, Simon Zündel (Leoben), Sebastian Haberl und Emilio Wildling (beide Langenwang) haben gute Erfolgschancen für Aufstieg oder Gruppenerhalt. Bei den Mädchen haben Rosa Sauer (KSV) und Dorotheea Alexandru (Bruck) einen fixen Startplatz in der zweiten bzw. vierten Gruppe.