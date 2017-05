Zwei Treffer von Giermair

08.05.2017, 09:47 Uhr

Fußball Landesliga.

Mettersdorf – DSV Leoben 3:3 (1:3). Tore:

Zeltweg – Bruck 0:1 (0:1). Tor:

St. Anna – KSV Amateure 2:2 (1:1). Tore:

-T.D.-

Rother (2), Fuchs bzw. Giermair (2), Petkov. Mit seinen Saisontoren zehn und elf hatte Mario Giermair einen großen Anteil am Punktgewinn der Donawitzer. Dabei führte die Auffinger-Elf zur Pause schon mit 3:1, hatte Chancen auf einen vierten Treffer, musste sich am Ende aber mit einem gerechten 3:3 begnügen. Freitag um 19 Uhr empfangen die Donawitzer den Tabellen-Vierzehnten Gnas.Ribic. Nach drei Niederlagen in Serie konnten die Brucker den erwarteten Pflichtsieg gegen das Schlusslicht einfahren. Für den einzigen Treffer sorgte Haris Ribic nach Vorarbeit von Christoph Gatschlhofer und Flamur Mehaj. Am Freitag (19 Uhr) kommt der Tabellendritte St. Anna mit Trainer Tomislav Kocijan ins Murinselstadion.Gutensohn, Guja bzw. Petrovic (2). Starker Auftritt der Jungfalken beim Tabellendritten. Die Mannschaft von Ljubo Susic führte durch zwei Tore von Tomi Petrovic mit 1:0 und 2:1. Marko Guja erzielte mit seinem 19. Saisontor erst in der Schlussviertelstunde den Ausgleich.Am Samstag um 17 Uhr kommt Voitsberg (mit den Ex-KSV Kickern Gernot Suppan und Dragan Jelic) ins Waldstadion auf dem Schirmitzbühel. ^