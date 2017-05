Essen seit 1494

03.05.2017, 09:00 Uhr

Tischgespräch mit Hans Wöls vom Landhotel und Restaurant Hubinger in Etmissl

Das Haus wurde als Taverne vom Stift St. Lamprecht erbaut und geführt. Wann begann diese interessante Geschichte?Bereits im 19. Jahrhundert wurde das Haus in einem Reiseführer mit sehr guten Essen beschrieben. Das Haus gibt es seit 1494 und es lag an der Eisenstraße und am Pilgerweg von Vordernberg nach Thörl. Die Fuhrwerker und Pilger haben hier genächtigt und sich gelabt. 1735 hat es dann Peter Hubinger vom Stift erworben. Seit 1932 ist es in unserer Familie als mein Großvater es mit 21 Jahren übernommen hat.Sie sind in diesem Gasthaus aufgewachsen. Gab es jemals einen anderen Berufswunsch?Eigentlich wollte ich Tischler werden, aber wie es früher so war, haben sich die Vorstellungen der Eltern und Lehrer rasch durchgesetzt. So habe ich das Gasthaus und mein Bruder die Landwirtschaft übernommen. Ich wäre sicher auch ein guter Tischler geworden, denn es sind ja handwerkliche Berufe. Wichtig ist es, dass man sich dann darauf konzentriert, was man lernt. Ich habe immer mein Bestes geben, im Betrieb und in der Schule und wollte nie nur Mitläufer sein.