An dieser Stelle will ich mich im Namen des gesamten Teams der Regionalmedien für die Leistungen unserer Leserreporter im vergangenen Jahr herzlich bedanken.

Auch am "Tag der Regionauten", der übrigens von einem dieser engagierten Leser ins Leben gerufen wurde, und heuer am 12. Oktober Hunderte Fans in allen Bundesländern angelockt hat, stellen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, in den Mittelpunkt.

Auch dieses Jahr werden wir Sie an einem besonderen Tag feiern und freuen uns jetzt schon auf zahlreiches Erscheinen. Danke auch, dass Sie durch regelmäßiges Liken mit Herzerln und Posten Ihrer Kommentare unter den Artikeln, unsere Nachrichtenplattform meinbezirk.at aktiv mit gestalten und zu einem positiven Ort machen. Kritische, qualifizierte Stimmen der Leserschaft sind gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig für den Erhalt der Meinungsvielfalt. Denn eine Gesellschaft, in der die Stimmen Aller gehört werden, kann sich auch nach allen Seiten weiter entwickeln. Für ein demokratisches Österreich brauchen wir sowohl einen Pluralismus unter den Medien und ihren Vertretern, als auch die Möglichkeit für die Zivilgesellschaft, ihre Stimme zu erheben.

Wir als Regionalmedien Austria nehmen diese Rolle ernst und leisten mit unseren 126 Bezirksausgaben in ganz Österreich mit Ihnen gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Demokratie dieses Landes. Auf ein neues, stimmen- und stimmungsreiches Jahr. Prosit an alle Leserinnen und Leser!

So sind auch Sie dabei

Anleitungen, wie Sie, auch von unterwegs, Beiträge online stellen, Fotos in die Rubrik "Schnappschüsse" laden oder Veranstaltungstipps erstellen – und das alles kostenlos – finden Sie auf www.meinbezirk.at/regionaut.

So lief das Jahr mit unseren Regionauten