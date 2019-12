"Game of Thrones"-Star war vor der Serie obdachlos

Dank "Game of Thrones" kennt Rory McCann mittlerweile jeder. Doch bevor er mit der HBO-Serie durchstartete, hatte er kein einfaches Leben und lebte nur in einem Zelt.



Acht Staffeln lang unterhielt "Game of Thrones" Zuschauer auf der ganzen Welt. Eine lange Zeit, in der man Charaktere ins Herz geschlossen oder aus vollster Seele verabscheut hat. Manche Figuren durchlebten auch einen Wandel im Laufe der Geschichte. Dazu zählt ohne Frage auch Sandor "der Hund" Clegane, der von Rory McCann verkörpert wurde. Während man ihn in der ersten Staffel als Leibwächter von Joffrey Baratheon noch hasste, mauserte er sich schließlich zu einem großen Fan-Favoriten. Sandor stahl sich mit seinen bissigen Kommentaren und seiner abgebrühten Art in die Herzen der Fans und das führte schließlich auch dazu, dass sich Rory McCann aus einem großen Cast deutlich hervorhob. Was fiele jedoch nicht wussten: Der Schauspieler hatte es vor dem Erfolg von "Game of Thrones" nicht einfach.

Rory McCanns dunkle Stunden

Bei einem Interview mit Conan O'Brien erzählte der 50-jährige Schotte, dass er vor seiner Zeit in "Game of Thrones" lediglich in einem Zelt hauste. "Zwei Jahre zuvor war ich in einem Zelt - wortwörtlich in einem Zelt - [und] habe gelegentlich Essen gestohlen", gab er offen zu (via "Winteriscoming.net"). Für ihn sei es ein eindeutiges Zeichen, wie schnell sich das Leben ändern kann, nachdem er schließlich den Job bei "Game of Thrones" bekam, die Obdachlosigkeit überwinden und zum Teil einer der erfolgreichsten Serien aller Zeiten werden konnte. Das nächste Projekt des Schauspielers steht ebenfalls bereits fest: Er ist in dem Blockbuster "Jumanji - The Next Level" zu sehen.