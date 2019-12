Kate Middleton: Mit diesem Lied wird sie jeden Morgen geweckt

Kate Middleton und Prinz William geht es, wie vielen anderen jungen Eltern in Großbritannien und der Welt: Ihre Kinder geben den Ton an. Wortwörtlich! Es gibt ein Lied, mit dem Prinz George seine Eltern jeden Morgen weckt.



Wer kennt es nicht: Die Kleinen sind ganz vernarrt in ein bestimmtes Lied oder einen Film und bestehen darauf, dass es rund um die Uhr läuft. Davon können auch Kate Middleton und Prinz William ein Lied von singen, denn die beiden werden jeden Morgen mit einem ganz bestimmten Lied geweckt, wie der Herzog von Cambridge enthüllt. Frank Skinner, der hinter der Fußball-Hymne "Three Lions" steckt, hat bestätigt, dass Prinz William ihm verraten hat, dass er einen royalen Fan hat und Prinz George nicht genug von seinem Lied bekommt, wie das "Hello Magazine.com" berichtet.

Prinz George ist von diesem Lied besessen



Der Ehemann von Catherine Middleton soll ihm verraten haben: "Ich höre mir dein Lied jeden Morgen an. George spielt es seit der Weltmeisterschaft an jedem Morgen. Ich dachte, dass es nachlassen würde, aber das hat es nicht. Er spielt es immer noch jeden Tag." Damit steht dann wohl fest, welches kleines Aufsteh-Ritual im Haus vom Herzog und der Herzogin von Cambridge herrscht und dass Kate jeden Morgen mit "Three Lions" geweckt wird. Wirklich glücklich dürften die beiden Royals mittlerweile nicht mehr darüber sein, dass das Lied in Dauerschleife abgespielt wird. Aber da geht es ihnen wie vielen anderen Elternteilen, die in den letzten Jahren Songs wie "Let It Go" oder "Kleiner Hai" immer und immer wieder hören mussten.