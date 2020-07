1500 Schilcherweinstöcke wurden gepflanzt, und damit setzte die Vorfreude auf die erste Ernte aus der neuen Lage ein. Über eine besondere Jungfernlese durfte sich Elias Koch (18) aus Aichegg in der Marktgemeinde Schwanberg freuen: Er hat im Abschlussjahr seiner Ausbildung in der Obst- und Weinbauschule Silberberg zu Hause den ersten eigenen Wein gekeltert. Zudem darf er nun die Berufsbezeichnung Facharbeiter Weinbau- und Kellerwirtschaft führen.

(jf). Die Jugend für ihren Beruf und Betrieb zu interessieren, ist in vielen bäuerlichen Familien ein angestrebtes Ziel. Stets in der Hoffnung, den Nachwuchs für das Weitermachen begeistern zu können. Nicht immer gelingt es das, aber manchmal springt der Funke über und die Jungen brennen auch für das Feuer, das ihre Eltern entfacht und zum Lodern gebracht haben. So wie bei Elias Koch aus Aichegg bei Schwanberg. Und gibt es für einen angehenden Winzer etwas Schöneres, als wenn er nach einer vierjährigen fundierten Ausbildung seinen allerersten Schilcher abfüllen kann? Die Jungfernlese, ein Qualitätswein, ist in limitierter Menge in 0,5-Liter-Flaschen ab Hof erhältlich.

Es sprießt was Junges heran...

Elias Koch, am 2. November 2001 im Sternzeichen Skorpion geboren, ist mit dem Schilcherweinbaubetrieb seiner Eltern Simone und Heinz Koch vulgo Hartlschneider seit jeher eng verbunden. „Ich bin mit dem Wein aufgewachsen, und es hat sich eine Leidenschaft für den Wein entwickelt.“ Jedoch auch soziale Kontakte sind ihm sehr wichtig. „Ich arbeite gerne mit Menschen.“ So zum Beispiel bei Weinevents, die in Corona-Zeiten allerdings so gut wie gar nicht stattfinden können. Als Silberberg-Absolvent hat Elias Koch eine Ausbildung auf höchstem Niveau genossen. Sein Praktikum absolvierte er auf der Kästenburg in Ratsch an der Weinstraße und am Weingut Friedrich in St. Stefan ob Stainz; auch das waren äußerst wertvolle Erfahrungen.

Natürlich konnte Elias Koch zuhause auch den einen oder anderen Erfolg miterleben. Ob mit dem Weststeirischen Traubensaft, der 2018 versilbert und 2019 vergoldet wurde, oder mit dem Schilcher, der 2018 und 2019 als Josefiwein der Region Sulmtal-Koralm-Weinebene in die Geschichte einging. Heuer befand man sich unter den vier Finalisten. „Wir sind ein reiner Familienbetrieb und beschäftigen uns ausschließlich mit Schilcher“, räumt Vater Heinz Koch ein.

Im August kehrt Elias dem Schilcherland für ein Jahr den Rücken zu. Aber nicht, um Urlaub zu machen oder weil ihm hier vielleicht zu fad wäre, sondern weil er seinen Horizont erweitern will. Zusammen mit einem Schulkollegen reist er nach Markgräflerland im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz, um dort auf einem Weingut weitere praktische Erfahrung zu sammeln. So nebenbei ist Elias auch noch musikalisch aktiv. Er spielt seit acht Jahren bei der Marktmusikkapelle Schwanberg die Zugposaune und liebäugelt bereits mit der Aufnahme bei der Militärmusik Steiermark.