Am 12. Juli feierte Frau Margarethe Jauk vlg. Grah aus Freidorf bei bester Gesundheit ihren 70. Geburtstag.

Nachdem ihr Ehrentag schon mit einer besonderen Überraschung durch den Auftritt der originalen Stoakogler im Kreise ihrer Familie und der Verwandtschaft gefeiert wurde, lud die Jubilarin am Sonntag, dem 19. Juli die Freidorfer Dorfgemeinschaft ein, um im Genusshof auch in diesem Kreise ihren Ehrentag noch einmal gebührend zu feiern.

Aber auch Vertretungen der FF Freidorf mit HBI Robert Köppel, der kath. Frauenbewegung mit Maria Reinbacher und Angela Hribar, dem Steirischen Bauernbund mit Obmann Christian Polz sowie der Seniorenbund mit Obfrau Rosi Fuchshofer waren der Einladung gerne gefolgt, um nach Überreichung von Geschenken zu ihrem „Runden“ zu gratulieren und die besten Glückwünsche zu überbringen.

Das es in Freidorf nach wie vor ein gelebtes Miteinander gibt zeugten auch die zahlreichen Gratulanten, welche die Jubilarin gebührend hochleben ließen.

Im Anschluss wurden die Gratulanten in den Genusshof eingeladen, wo bei bester Bewirtung durch das Catering von Gamsbadwirt Josef Grinschgl und kühlen hauseigenen Getränken die Feier beim gemütlichen Beisammensein und guter Laune fortgesetzt wurde.

Die Grah Grete, wie sie alle kennen und schätzen ist nicht nur in der Region, sondern auch weit über die Frauentaler Gemeindegrenzen hinaus bekannt, denn bei zahlreichen Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen und Märkten in ganz Österreich ist sie mit viel Elan am Verkauf und Präsentation der hauseigenen Produkte als Direktvermarkter in ihrer freundlichen Art maßgeblich beteiligt. Aber auch für die viele Feiern, welche im Genusshof stattfinden ist sie mit ihrer unverzichtbaren Hilfe im Familienbetrieb dabei.

Die Freidorfer Dorfgemeinschaft, sowie alle die Grete Jauk als freundliche und äußerst fleißige Freidorferin schätzen, wünschen ihr noch viele gesunde Jahre sowie viel Energie, Freude und Schaffenskraft im Kreise ihrer Familie.

Text und Foto(s) : Josef Strohmeier