Nach der Begrüßung und dem Totengedenken trat Bürgermeister Walter Eichmann in die Tagesordnung ein. „Wir haben die Periode gut gemeistert“, blickte er mit Dank auf die vergangenen fünf Jahre zurück, die die Verantwortung der Funktionen nach der Zusammenlegung so richtig bewusst gemacht haben. Zum Sitzungsverlauf: Als an Jahren ältestem Mitglied falle ihm, so Eichmann, die Rolle der Vorsitzführung zu. Es gehe in der Sitzung um die Angelobung der Gemeinderatsmitglieder und die Wahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes. Als jüngstem Mitglied stand Beatrice Saurer (ÖVP) laut Gemeindeordnung die Verlesung der Angelobungsformel zu, die von den Mitgliedern mit einem deutlichen „Ich gelobe“ bestätigt wurde.

Im nächsten Tagesordnungspunkt ging es um die Wahl des Gemeindevorstandes, wobei jede Funktion in gesonderter, geheimer Abstimmung gewählt wurde. Die Zusammensetzung wurde nach dem D‘Hondtschen Verfahren ermittelt, als Basis lag die Wahlzahl 553,25 zugrunde. Demzufolge fielen der ÖVP vier, der Bürgerliste Alternative für Stainz ein Vorstandsmandat zu.

Das Wahlverhalten war weder von retrospektiver Harmonie noch von gegenseitigem Vorschussvertrauen geprägt. Hier das Ergebnis: Bürgermeister Walter Eichmann 14, 1. Vbgm. Karl Bohnstingl 19, 2. Vbgm. Franz Hopfgartner 10, Kassier Ernst Kahr 19 und Johannes Unterkofler 14 Stimmen. Zur Veranschaulichung: Die Mandatsverteilung der Gemeinderatswahl am 28. Juni erbrachte 13 Sitze für die ÖVP, 5 für die Bürgerliste AfS, drei für die FPÖ und je zwei für Grüne und SPÖ.

Von besonderen Momenten der Demokratie sprach BH Helmuth-Theobald Müller in seinen Grußworten. „Nun gilt es, nach der Wahl Verantwortung zu übernehmen“, sprach er von einem Neubeginn, der fünf Jahre lang andauern soll. „Es ist noch nicht abgeschlossen“, ersuchte er, die Corona-Situation nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Auch sprach er die finanzielle Situation der Gemeinden an, die ein Gürtel-enger-schnallen mit sich bringen werde. Gleich anschließend nahm er die Angelobung des Bürgermeisters und seiner beiden Stellvertreter für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches (seitens des Bundes und des Landes) vor.

Erstmals in seiner Funktion als Volksanwalt nahm Werner Amon an einer Konstitutionierung in Stainz teil. Im feierlichen Charakter, so Amon, zeige sich die Abbildung demokratischer Entscheidungen, die mit der Übernahme von Macht auf Zeit verbunden sei. Auch er kam an Corona nicht vorbei: Die Pandemie sei eine unglaubliche Belastung, der mit einer enormen finanziellen Anstrengung begegnet werde.

„Ich bin viel und gerne unterwegs“, versprach der wiedergewählte Bürgermeister, weiterhin für alle Bürger da zu sein. „Stainz verdient den vollen Einsatz“, mahnte er die Mandatare der Opposition, sich durch Verantwortung und nicht durch Leserbriefe und Agieren aus der zweiten Reihe einzubringen.

Abschließend die Liste der Gemeinderäte: Walter Eichmann, Karl Bohnstingl, Erich Brandstätter, Christian Fuchs, Andrea Fuchshofer, Karl Harzl, Ernst Kahr, Kurt Moser, Beatrix Reinmayr, Gottfried Rumpf, Beatrice Saurer, Johannes Unterkofler, Peter Wallner (ÖVP), Franz Hopfgartner, Günter Farmer, Claudia Kiefer-Reiterer, Friedrich Krenn, Mario Kühweider (Alternative für Stainz), Werner Gradwohl, Michael Eigner, Friedrich Scheer (FPÖ, Thomas Stoimaier, Petra Rainer (SPÖ), Uwe Begander, David Velikonja (Grüne).