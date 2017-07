Sommercamp auf der Alpaka-Ranch Frauental

15.07.2017, 23:12 Uhr

Nach dem großen Erfolg am 14. und 15 Juli, gibt es bereits das nächste Kindercamp vonAmist das vorerst letzte diesjährige Kindercamp geplant.„Wir bieten wieder tolle Aktivitäten an wie u.a. Zelten, Ballspiele, Kinder Disco und Schaum Party. Da wir aber nicht so viele Kinder annehmen, bitte ich euch wenn ihr wollt und Interesse habt bei mir zu melden und eure Kinder anmelden“ freut sich Sabine Nebel von der Alpakaranch Frauental. Anmelden kann man sich unter 0664/1101896 bzw. frauntaleralpakaranch@gmail.com.Text und Foto(s) : Josef Strohmeier