"Offene Tür" in der Bücherei Stainz

05.05.2018, 21:59 Uhr

Ab sofort gelten deutlich längere Öffnungszeiten.

Der Leseraum blieb in den Ausmaßen zwar unverändert, wurde aber in der Buchaufteilung kräftig umgestaltet. Das bestehende Bücherangebot wurde durchforstet und aktualisiert, alle Bücher digital (fast fertig) inventarisiert. Erfreulich: Viele neue Bücher wurden durch Ankauf und dank der Spenden der heimischen Literaten Claudia Rossbacher, Mike Markart und Günter Neuwirth dem Bestand einverleibt. Auffallend ist der große Spiel- und Leseplatz für Kinder. Ihnen galt auch das Engagement von Hexe Trixika, die den Kleinen ein besonderes Schminkservice anbot. Ebenfalls für Kinder: die Gerätschaften einschließlich Kran der Freiwilligen Feuerwehr zum Besichtigen und Ausprobieren.Deutlich ausgeweitet wurden die Öffnungszeiten. Gleich an drei Tagen (MON 15.30-17, DIE 17-19, MIT 9-11, SAM 9-11) hält die Bücherei geöffnet. Ihr Angebot präsentiert sie auch auf der Homepage (www.stainz.bvoe.at) oder auf Instagram. Gewinnspiel für die Inhaber einer Jahresleserkarte: Sie hatten die Chance auf einen Krimi-Brunch mit Claudia Rossbacher.Dem Umgestaltungsteam Andrea Knoll-Nechutny, Heike Plankl, Eva Safarik und Katja Suppantschitsch ist die Freude an der gelungenen Durchführung anzusehen. „Der Stress lässt jetzt ein bisschen nach“, bleibt Andrea Knoll-Nechutny dienstlich und verweist auf den 9. Juni als Vorlesetag auf dem Hauptplatz.