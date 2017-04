Baum und Brauchtum hoch in Eibiswald!

27.04.2017, 14:33 Uhr

Am Freitag, dem 28. April, wird die 30 Meter lange Fichte – gespendet von der Familie Michael Nauschnegg vulgo Stelzer in Sterglegg – mit Beginn um 18 Uhr von den FF Pitschgau, Eibiswald und Hörmsdorf am Hauptplatz in Stellung gebracht. Auch Bürgermeister Andreas Thürschweller wird die "Florianis" dabei unterstützen. Abwechslungsreich mitgestaltet wird das schöne Maibaumfest von der Marktmusikkapelle Eibiswald, dem MGV Eibiswald, dem Kloepferchor Eibiswald und der Schuhplattlergruppe „Knirpse“ aus St. Oswald ob Eibiswald.Foto: Josef FürbassFoto: Josef Fürbass