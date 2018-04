ÖGB/AK-Sport: Ein spannendes Sie& Er-Betriebskegelturnier

23.04.2018, 21:59 Uhr

Zahlreiche kegelsportbegeisterte MitarbeiterInnen aus Firmen in der Region waren der Einladung des AK und ÖGB Betriebssportes gefolgt, um ihre Sportlichkeit beim diesjährigen Sie&Er-Betriebskegelturnier auf den Kegelbahnen des Jugend & Familiengästehauses unter Beweis zu stellen.

Spannende Siegerehrung

Über 40 Paare aus regionalen Unternehmen waren jeweils am 4., 9. und 11.April mit Begeisterung dabei, wobei im Anschluss des letzten Turniertages im Jugend&Familiengästehaus die mit Spannung erwartete Siegerehrung erfolgte.Dazu konnte ÖGB-Regionalssekretär und Organisator Günther Krainer im Namen des AK- ÖGB-Betriebssportverbandes neben anwesenden BetriebsrätInnen den Landessekretär des Steir. Betriebsportverbandes, Christoph Kacherl, ÖGB Regionalvorsitzenden BRV. Robert Fauland, sowie den zukünftigen ÖGB Regionalsekretär Ewald Rotschädl in der Mitte willkommen heißen.Regionalvors. Robert Fauland dankte, dass sich wieder zahlreiche KeglerInnen an drei Terminen Zeit gefunden haben und für den unermüdlichen Organisatoren in den jeweiligen Betrieben. Allen voran Heide Wechtitsch vom ÖGB Regionalsekretariat, sowie Ulrike Pansy für die Hilfe. Als Höhepunkt wurden wertvolle Warenpreise überreicht.Die Erstplazierten der jeweiligen Kategorie:Einzelwertung Damen: 1. Maria Knappitsch Epcos OHG, 2. Gudrun Gaar IFN Internorm, 3. Annemarie Romich Stadtgemeinde Dlbg., 4. Brigitte Straschinschnik Pfleger GmbH, 5. Lydia Grinschgl IFN Internorm, 6. Christine Theussl SVI Austria Dlbg.,7. Bianca Prattes Pfleger GmbH, 8. Christine Theussl Tondach Gleinstätten, 9. Angelika Rosmann Stadtgemeinde Dlbg 10. Isabella Hude MAG AG.Einzelwertung Herren: 1.Walter Kiefer Volkshilfe Dlbg, 2. Straschischnik Gerhard Pfleger GmbH, 3. Robert FaulandEpcos OHG, 4. Harald Wetl MAG AG, 5. Straschischnik Rudolf Epcos OHG, 6.Leo Romich Stadtgemeinde Dlbg, 7. Peter Höller Tondach Gleinstätten, 8. Kurt Clavora Epcos OHG, 9. Karl Genser Epcos OHG, 10. Karl-Heinz Papst IFN Internorm.Mannschaftswertung: 1. Epcos OHG, 2.Pfleger GmbH, 3. Volkshilfe Dlbg, , 4. Stadtgemeinde Dlbg, 5. Epcos OHG, 6. SVI-Austria GmbH, 7 MAG AG, 8 IFN Internorm , 9. Epcos OHG, 10. IFN InternormEine Teilnehmer-Nummernverlosung, bei der für die sportlichen TeilnehmerInnen wieder wertvolle Warenpreise gezogen wurde, bildete den Abschluss der diesjährigen Siegerehrung. Hier waren Christa Theussl und Harald Wetl glückliche Gewinnerinnen der Hauptpreise in Form von wertvollen Armbanduhren.Text und Foto(s): Josef StrohmeierFoto 1: Die jeweiligen Erstplazierten beim Sie & Er Kegeln im Jugend und FamiliengästehausFoto2: Die glücklichen GewinnerInnen der Hauptpreise