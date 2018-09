U14 Bezirksmeisterschaften - 2. Spieltag

22.09.2018, 11:46 Uhr

Nach dem 2. Spieltag der U14-Bezirksmeisterschaften befinden sich Kerstin Fabian (St. Martin i. S.) und Simon Bauer (Frauental) mit 3,5 Punkten aus 4 Runden ungeschlagen an der Spitze. Die Paarung zwischen den beiden endete in Runde 4 remis. Das Verfolgertrio mit jeweils 3 Zählern bilden Moritz Röhrer (Tillmitsch), Nikolaus Anhofer (Passail) und Florian Kirsch (Frauental). Insgesamt werden an 6 Spieltagen 11 Partien absolviert. Nach der letzten Runde am 19. Oktober 2018 wird der Frauentaler GM Andreas Diermair eine Simultanvorstellung mit allen Teilnehmern in der Brunnenstube in der Koralmhalle Deutschlandsberg geben.