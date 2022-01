Bei BIRDLIFE AustriaBirdlife.at bittet auch dich um Mithilfe !



6.bis 9.Jänner 2022 Vogelzählung

Liebe Vogelfreunde und Vogel- Fotografen :

13. Wintervogel-Zählung

Bereits zum 13. Mal ruft BIRDLIFE.at auf, die Vögel im Siedlungsgebiet rund um die Futterstelle – im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen. Im Mittelpunkt stehen die häufigsten und am weitesten

verbreiteten Vogelarten wie Amseln, Spatzen, Finken und Meisen,

die auch bei Schnee und Kälte bei uns ausharren.

Mit deinem persönlichen Zählergebnis hilfst du, mehr über die Bestandssituation der heimischen Wintervögel zu erfahren!

Mitmachen & Teilnahmefolder bestellen :

Per Download - BIRDLIFE . at

Per Telefon - Tel. 01/522 22 28

Per Email -- buero@birdlife.at

Zählmethode :

Wählen Sie im Zählzeitraum von 6. bis 9. Jänner 2022 einen Tag an dem Sie eine Stunde lang die Vögel zählen. Sie können die Zählung am Futterhaus, in Ihrem eigenen Garten, am Fenster, Balkon oder im Park durchführen.

Zählen Sie pro Vogelart jeweils die gleichzeitig gesichtete Höchstzahl.

Sollten Sie gar keinen Vogel sehen, ist auch diese Meldung wertvoll.

Interessante Links :

" data-newtab="nt" id="wbbid_22">Beim Füttern

" data-newtab="nt" id="wbbid_22">Vogelschutz ums Haus

" data-newtab="nt" id="wbbid_22">BIRDLIFE.at



Als Vogelfreund lege ich ein paar Fotos bei -- sollten etwas Neugierde und Interesse zu unseren Wildvögeln erzeugen ! ! !

Hans Baier, Regionaut