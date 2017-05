AT

Am Mittwoch, dem 10. Mai, findet ab 15 Uhr bereits zum achten Mal der Kleidertauschmarkt der Grünen in der Mehrzweckhalle Gratwein statt. Kleidungsstücke, die nicht mehr getragen werden, können getauscht oder verschenkt werden. Dahinter steckt die Idee, in Zeiten des Überflusses auf nützliche Wiederverwertbarkeit zu achten.