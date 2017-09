Puch Schammerl Geburtstagsparty zum 60er

30.09.2017, 08:17 Uhr

Aus diesem Grund Organisierte das Puch Museum Graz unter der Führung von Dr.Peter Piffl-Percevic und Direktor Karlheinz Rathkolb am 29.09.2017 eine tolle Ausfahrt in die Geburtsstätte des Pucherl´s.Es waren an die 100 Top erhaltene Puchi`s dabei. Im heutigen Magna Werk in Thondorf gab es einen Vortrag , es ist eigentlich unglaublich was durch diese Firma Johann Puch alles entstanden ist.Beim Puch Museum kamen auch hochrangige Politiker wie Vizekanzler Wolfgang Brandstetter , Landesrat Johann Seitinger , Bürgermeister Sigfried Nagl um nur einige zu nennen zu Besuch.Das Wetter konnte besser nicht sein. Es war einfach eine Super Geburtstagsparty für die "kleinen"Der Steyr Puch Fan-Club-Zinser aus Feldkirchen bei Graz möchte sich für diese tolle Veranstaltung Herzlich bedanken wir kommen natürlich auch zum 70er wieder.