Am 15. Jänner feiert das Team der Komödie Graz den 3. Geburtstag des Theaters, das sich mittlerweile zu einer Drehscheibe gehobener Unterhaltung im Süden Österreichs entwickelt hat.

GRAZ. Das Jubiläum wird zwar - so wie es die aktuellen Schutzmaßnahmen zulassen - in der Garderobe nur im kleinen Kreis gefeiert werden können. Die Bilanz hätte sich aber durchaus eine Mega-Party verdient: Über 50.000 Besucher haben seit der Gründung 2019 eine der zahlreichen Produktionen besucht, die Komödien unter der Regie von Robert Persché ("Cash", "Der Club der Hypochonder", "Wenn schon, denn schon") erwiesen sich ebenso wie zahlreiche Gastspiele hochkarätiger Künstler als absolute "Publikums-Hits".

Das Geschäftsführer-Duo Urs Harnik und Stefan Moser setzt dabei vor allem auf die Vernetzung mit anderen Theatern wie etwa dem Kabarett Simpl in Wien, dem Berliner Theater "Die Distel", dem polnischen Teatr Syrena und den den Kärntner Komödien-Spielen Porcia.

Von Straßer bis Strauss

Auch der Blick auf das Spielprogramm der kommenden Wochen liest sich wieder wie das "who is who" deutschsprachigen Bühnenstars: Ulrich Tukur, Manuel Rubey und Adele Neuhauser sind ebenso mit dabei wie Katharina Straßer, Caroline Athanasiadis, Aglaia Syszkowitz, Peter Weck, Walter Sittler, Erwin Steinhauer, Ursula Strauss und Johannes Silberschneider.

Auch ein Highlight auf der Bühne der Komödie Graz: Ulrich Tukur wurde unter anderem als Tatort-Kommissar berühmt.

Foto: Komödie Graz

hochgeladen von Roland Reischl

"Der große Erfolg hat vor allem auch viel mit dem guten Klima und der positiven Stimmung im 30-köpfigen Team rund um Obfrau Elke Steffen-Kühnl zu tun", verrät Harnik das Erfolgsgeheimnis. Vor und hinter den Kulissen hat das Ensemble bis dato alle Corona-Hürden mit Bravour gemeistert. "Einen ähnlichen Team-Spirit wird man nicht oft an Theatern vorfinden."

Moser und Harnik wollen dem Genre der gehobenen Unterhaltung jene Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, die es verdient. Denn gerade das Boulevardtheater verlangt große Ernsthaftigkeit und handwerkliches Können. "Menschen zum Lachen zu bringen und sie mit Humor zu berühren, das ist einerseits das Schwierigste, aber auch das Schönste, was man als Künstler erreichen kann", so die beiden unisono.

Die nächsten Vorstellungen der Erfolgs-Komödie "Wenn schon, denn schon" gibt es übrigens am 14., 15.,16, 20.,21., 22. und 23. Jänner im Theater der Komödie Graz, Münzgrabenstraße 36 zu sehen. Tickets: 0664/5369770. Bestellungen und Infos auf www.komoedie-graz.at.