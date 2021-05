Flugzeugrumpf und Roboter: Restaurant Momoda öffnet seine Pforten

Thomas Liu hat es wieder getan: Dem aufstrebenden Gastronomen gehören im Graz bereits zahlreiche Lokale, am kommenden Samstag sperrt er wein weiteres beim Shopping Nord auf. In den ehemaligen Dressmann-Räumlichkeiten im Fachmarktzentrum (Wiener Straße 333/Top 6) ist nun das Momoda beheimatet. Neuartig ist die Kombination aus Teppanyaki Buffet, Sushi und brasilianischen Rodizio. Letzteres ist ein spezieller Servierstil aus Brasilien, bei dem das Servicepersonal während des Essens mehrmals saftiges Grillfleisch zu den Kunden bringt, bis sie angegeben haben, dass sie genug davon haben.

Ein Flugzeugrumpf dient als Buffettheke.

Foto: Luef Light

hochgeladen von Christoph Hofer

Ein Buffet hebt ab

"So was ist in der Steiermark einzigartig", freut sich Liu. Beim großen Soft Opening, zu dem zahlreiche Gäste, darunter Shopping Nord-Centerleiterin Heike Heinisser oder die Bezirksvorsteher von Andritz, Gösting und St. Leonhard (Johannes Obenaus, Bernhard Baier, Andreas Molnar), gekommen waren, fiel aber auch das spezielle Ambiente auf. Hervorstechend ist vor allem eine Flugzeugrumpf-Nachbildung als Buffettheke und modernste 3D-Animationen über der Bar. Stichwort Getränke: Die bringt übrigens ein Roboter. Kellner will Liu für dieses Service aber nicht "opfern": "Ohne Mitarbeiter geht so ein Lokalbetrieb nicht." Ein Hingucker ist der Roboter aber allemal ...