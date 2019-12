Bauernsilvester mit ganz viel Glück

Bereits zum achten Mal lädt Casino-Direktor Andreas Sauseng heuer neben dem traditionellen Silvesterprogramm auch zum Bauernsilvester im Casino Graz ein. Ein Fest für all jene, die Silvester einmal anders erleben wollen. Feierlustige können am 30. Dezember ab 19 Uhr in Tracht ins Casino Graz kommen, zwischen zwei Bauernsilvester-Packages wählen und den Abend genießen. Für Unterhaltung sorgt die STS-Cover-Band Grenzenlos.