Eichbachgasse: Parkende Autos bald Geschichte

PKW-Abstellfläche im Wasserschutzgebiet: Händler zieht jetzt nun um.

In der letzten WOCHE-Ausgabe wurde die Abstellfläche eines Autohändlers in der Eichbachgasse thematisiert. Das Problem: Die PKW standen teilweise auf einem Wasserschutzgebiet und laut Bezirksrat Thomas Fras (FPÖ) sei der technische Zustand einzelner Vehikel nicht gut, was etwa zum Austritt von Kühlflüssigkeit führen könnte. Nachdem die Bau- und Anlagenbehörde die Beseitigung angeordnet hat, gibt es nun weitere Neuigkeiten: "Wir haben mit dem Unternehmer ein konstruktives Gespräch vor Ort geführt. Er hat bereits einen Autoabstellplatz im Gewerbegebiet von Mooskirchen gemietet und wird mit seinem Fuhrpark übersiedeln", erklärt Fras.