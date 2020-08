Am Wochenende fand am Karmeliterplatz zum 14.Mal der internationale Töpfermarkt („Claydays“) statt, der bei strahlendem Sonnenschein sehr gut besucht war.

Eine ruhige Freude und heitere Gelassenheit lagen über dem Markt und das einladende Ambiente zauberte ein Lächeln in viele Gesichter.

Die KeramikerInnen hatten hochwertige und sehr vielfältige Arbeiten mitgebracht, die die BesucherInnen erfreuten und sie mit mancher „Beute“ heimkehren ließen...

Es ist Petra Wildbacher, Margarete Christian und Gerald Scherübel vom Keramikforum Steiermark zu verdanken, dass die Organisation und Durchführung des Marktes so hervorragend klappten. Sie verloren trotz aller Widrigkeiten, die dieses Jahr mit sich brachte, nie den Mut und schafften es, diesen Töpfermarkt sowohl für die Aussteller als auch Besucher zu einem Erlebnis zu machen, das sie noch lange im Herzen tragen werden.