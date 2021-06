Wir suchen Gründer für die Start-up-Zeitung

Die Start-up-Zeitung der WOCHE feiert ein Comeback: Jungunternehmen können sich jetzt bewerben.

Erst vor wenigen Wochen hat der "Austrian Startup Monitor" Graz zur beliebtesten heimischen Stadt bei Neugründern gekürt. Die Gründerszene ist aktiver denn je, es herrscht eine regelrechte Aufbruchstimmung. Ein idealer Zeitpunkt für die WOCHE, um den Unternehmern von morgen einen speziellen Anreiz zu bieten: Gemeinsam mit der Wirtschaftsabteilung der Stadt Graz bringen wir – wie schon bei der erfolgreichen Premiere 2018 – im Herbst eine eigene Start-up-Special-Edition heraus. Das Besondere dabei ist der Rollentausch, denn im Rahmen dieser speziellen Ausgabe werden die Start-ups zu Redakteuren. Aus diesem Grund suchen wir ab sofort interessierte Jungunternehmen, die mit den Redakteuren der WOCHE Graz eine ganze Zeitung gestalten wollen.

Jetzt bewerben

Das Prozedere: Je nachdem, für welchen Zeitungsbereich (Lokales, Wirtschaft, Sport, Leute, Grafik/Fotografie) ihr euch interessiert, könnt ihr uns schreiben (siehe Infobox). Die Redaktion wählt dann je Ressort Start-ups aus, die dann im Rahmen eines Kick-off-Events Anfang Juli präsentiert werden. Über den Sommer "basteln" die Start-ups gemeinsam mit den jeweils zugeteilten Redakteuren am Zeitungsinhalt. "Wir wollen jungen Unternehmen erneut eine ganz spezielle Plattform bieten und freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen", sagt WOCHE-Chefredakteur Roland Reischl.

Community stärken

Auch Wirtschaft-Graz-Abteilungsleiterin Andrea Keimel kann den Start kaum mehr erwarten: "Für einen Wirtschaftsstandort ist eine lebendige Gründerszene genauso wichtig wie das etablierte Unternehmertum. Wir als Wirtschaftsabteilung unterstützen mit vielseitigen Angeboten bei den ersten Schritten in die Selbstständigkeit. Dazu gehört auch, dass die Community gestärkt und die Jungunternehmen sichtbar gemacht werden. Die Start-up-Zeitung mit der WOCHE Graz ist dahingehend ein Vorzeigeprojekt, das beide Ziele hervorragend vereint."

So können die Start-ups mitmachen

Stellt euch kurz bei uns vor: Wer seid ihr und was macht ihr?

Welches Ressort in unserer Zeitung (Lokales, Wirtschaft, Sport, Leute, Grafik/Fotografie) interessiert euch?

Welche Ideen zur Gestaltung habt ihr? Wenn ihr Teil der Start-up-Zeitung werden wollt, dann schreibt an startup@woche.at – ihr könnt euch bis einschließlich Sonntag, 27. Juni um 15 Uhr, bewerben. Danach wählt die Redaktion aus allen Einsendungen jene Start-ups aus, die die Zeitung gestalten werden.