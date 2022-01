Level UP your web – und zwar digital statt stinknormal!

So werben die Grazer Jungunternehmerinnen Milena Bonstingl und Yasmin Kropp für Ihre erst kurz vor der Pandemie gegründete Agentur auf ihrer Homepage und im Teams-Gespräch mit der 2AK. Offen und ehrlich beantworteten den angehenden Unternehmer*innen die teils heiklen Fragen und machten viel Mut für eine Gründung.

Das war der notwendige Boost! 90% der Schüler*innen der 2AK der MEDIEN HAK GRAZ gab an, dass es ihr Ziel sei, später selber eine Firma zu führen.