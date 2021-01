Online-Kongress: Grenzenloser Diskurs über die Wirtschaft

Im Rahmen der Österreichisch-Deutschen Zukunftsimpulse lädt die Grüne Wirtschaft in Kooperation mit KMU Stuttgart am Freitag, 15. Jänner, in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr zu einem Online-Mitmach-Kongress ein. Thematisch dreht sich dabei alles um die Fragen, wie zukunftsfähiges Wachstum funktionieren kann und wie wir die Umsetzungskompetenz für die Zukunft erhalten. In seinem Impulsvortrag wird sich Bernhard Ungericht von der Uni Graz mit ernst gemeinter Nachhaltigkeit auseinandersetzen.

Gemeinsamer Ideenaustausch

Im Anschluss folgen vier Kurzimpulse von Vertretern verschiedenster Gesellschaftsbereiche: Sprechen werden André Reichel (Nachhaltigkeitsforscher/ISM Stuttgart), Sabine Jungwirth (Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft), Rüdiger Wetzl-Piewald (CEO Social Business Club Styria) und Katja Hofmann (Geschäftsführerin KMU, CSR Expertin Stuttgart). Im Rahmen des "Aktiv-Parts" beim Mitmach-Kongress sind dann alle Teilnehmer zu einem gemeinsamen Ideenaustausch eingeladen. Programm und kostenlose Anmeldung: https://www.gruenewirtschaft.at/veranstaltung