Designmonat Eröffnung trotzte Wind und Wetter

04.05.2017, 14:14 Uhr

Das kann nicht einmal der Regen vermiesen: Gelungene Designmonat-Eröffnung im Joanneumsviertel.

"Ja" zum Designmonat, egal, was komme! Bis zum Schluss hoffte man auf einen Wetterumschwung, aber da sich der Regen hartnäckig hielt, wurde die Eröffnung in das Innere des Universalmuseum Joanneum verlegt. Der Stimmung tat das keinen Abbruch: Zahlreiche Künstler, Designer, Architekten und Kreativschaffende nahmen an der Eröffnung ebenso teil wie Vertreter der Politik. Eröffnet wurde der Designmonat von Neo-Landesrätin, Bürgermeisterund Creative-Industries-Geschäftsführer. Auch dabei: Holding-Vorständin, Nationalratsabgeordneter, Juweliermit seiner, Teppichgaleriebesitzer, Café-Mitte-Chef, Ex-Stadträtin, Kabarettistoder DJaneMit der Eröffnung des Designmonats wurde auch die Ausstellung "Selected" eröffnet, die in die aktuelle Ausstellung des Naturkundemuseums integriert ist. Dabei werden aktuelle Interior- und Produktdesigntrends von 45 Designern gezeigt.