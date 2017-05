Open Air am Meer 2017 - Tag 1

10.05.2017, 21:50 Uhr

Gut 3000 Musikfans aus ganz Österreich folgten der Einladung von Schuch Reisen zum OpenAir am Meer nach Umag und feierten 2 Tage lang eine Musiparty, die allen noch lange in Erinnerung bleibt. Mit viel Musik und guter Laune liessen sich die Fans nicht einmal vom Regen abhalten, zwei tolle Konzerttage, Feiern, Tanzen und Urlaubsfeeling rund um das Areal des Hotel Sol Garden Istra Umag zu geniessen. Beim musikalischen Musiwochenende im sonnigen Süden waren am 1. Tag ANDY BORG, Christian Anders Music, La Goassn, Saso Avsenik & seine Oberkrainer, Melissa Naschenweng, Die Dorfstürmer sowie Moderator Bernd Pratter mit dabeiwww.openairammeer.comFotos: Karlheinz Wagner | AustrianNews