'TYM & Co' spielen Live-Charity-Konzert

Heute findet im Wohnpark Gösting in Graz um 19.30 Uhr ein besonderes Benefiz-Konzert statt: Das Gitarren-, Bass- und Gesangsquartett 'TYM & Co' präsentiert Hits aus seinem kürzlich erschienenen Album 'love.on.the.road.2016'. Die Musiker spielen gefühlvolle Livemusik und einen Mix aus Beat-, Folk- und Popklassikern von den Beatles bis zu Paul Simon und Neil Young. Der gesamte Erlös aus dem Eintritt sowie dem Konsum von Speisen und Getränken kommt bedürftigen Grazer Familien zugute. Der Kartenvorverkauf funktioniert mittels Bestätigung einer 15-Euro-Spende an die Pfarrcaritas Gösting (alle Infos dazu gibt's hier ); AK-Tickets sind ebenso verfügbar.