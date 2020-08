Am 28. August, Ehrentag des Heiligen Augustinus, lud der Lions Club Fürstenfeld mit Präsident Josi Thaller gemeinsam mit dem Lions Club Thermenland mit Präsidentin Kerstin Fladerer, mit Soroptimist International Club Fürstenfeld Aquvin mit Präsidentin Veronika Sihler, mit dem Rotary Club Fürstenfeld mit Präsident Hans-Peter Reisinger und dem Lions Club Güssing-Jennersdorf mit Präsident Edmund Potetz zu „Worte & Orgelmusik“ in die Fürstenfelder Augustinerkirche. Im Rahmen der Augustinus-Feier wurde ein Spendenscheck über 4.500 Euro einer schwer erkrankten jungen Frau aus der Region gewidmet. Die gemeinsame Activity wurde von einem hochkarätigen Ensemble unter der Gesamtleitung von Stadtwerke-Geschäftsführer und Lionsbruder Franz Friedl würdevoll musikalisch umrahmt. Josi Thaller stellte seine Rede unter das Motto "Hoffnung geben" und sprach über die Herausforderungen für die Clubs aufgrund der Corona-Pandemie: "Wir wären nicht Soroptimistinnen, nicht Rotaryer und nicht Lions, würden wir uns unterkriegen lassen. In uns keimt ein noch stärkeres Virus, nämlich jenes, Menschen, die unsere Hilfe benötigen, zu unterstützen." Lions-Mitglied Bürgermeister Franz Jost dankte den Serviceclubs für ihren großen Zusammenhalt im Dienst der guten Sache.