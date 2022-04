Anzeige

Generationenübergreifende Nachbarschaftshilfe einfach umgesetzt – das ist die Idee des Zeit-Hilfs-Netzes. DECHANTSKIRCHEN. Franz hilft Anna. Anna hilft Paul. Und Paul hilft Ida. Menschen aller Altersgruppen tauschen ihre individuellen Fähigkeiten aus und beleben so das Miteinander und Füreinander in der Gemeinde Dechantskirchen nach dem Motto „Gib, was du kannst, und nimm dir dafür, was du brauchst.“ Hin und wieder beim Einkaufen, Friedhofspflege, Behördengänge, kurzfristiges Babysitten, Haus-...