Band Glen Ample mit rockigem Song und Video

Wenn man Classic Rock mit modernen Einflüssen und jeder Menge Power mischt, hat man eine ungefähre Ahnung was dabei entsteht, wenn sich zwei Steirer und ein Kanadischer Schlagzeuger zu einer Band formieren.

Die Debüt-Single “Don’t Kill” der Band Glen Ample (Sänger und Bassist Gabriel Loidl aus Kaindorf, Gitarrist Dani Tomschitz und Drummer Matthias Hain) findet langsam den Weg in die weite Welt.

Aufgenommen wurden die E-Gitarren, Bass und Hammondorgel (RobbyTI) im Tonstudio der Privatmusikschule MuSPop, die Drums, Vocals und Pre-Mix im Hartberger Audiophil Studio.

Gemastert wurde vom Starproduzenten und Tontechniker Martin Scheer (Conchita Wurst, Opus u.v.m.).

Bereits mehrere Radiosender in England, Deutschland, Frankreich, Kanada, Australien, USA und Südamerika haben den Song in ihr Programm aufgenommen. Seit Ende Juni ist ihre Single „Don’t Kill“ auf allen Plattformen erhältlich und das aktuelle Musikvideo auf YouTube online und findet große Begeisterung bei den Musikfans.

Die zweite Single „Midnight“ wird am 21. August 2020 released und ist ab dann auf allen Onlineplattformen/-portalen erhältlich.