Ehrenurkunde "Dank und Anerkennung" von Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl.



PINGGAU. LAbg. a.D. Ökonomierat Franz Riebenbauer hat mehr als 65 Jahre das kirchliche Leben im Wechselland mitgeprägt. Zuerst in der Pfarre Friedberg und ab 1968 in Pinggau, bei deren Gründung er auch mitgewirkt hat. Er war Ministrant, Ratschenbub, sang bei der ersten Sternsingergruppe, war Orgelblasbalgtreter und Aushilfsmesner nach dem Tod seines Onkels Ludwig.

Als Jungscharführer, Jugendführer in der Pfarre und Dekanatsjugendleiter hat er viele Impulse gesetzt. Viele Jahre war er Mitglied im Pfarrgemeinderat als Jugendvertreter und Obmann der Katholischen Männerbewegung. Vorbeterdienste leistete er seit 1978 beim Rosenkranz, bei Totenwachen und Prozessionen. Weiters war er Lektor und Nikolausdarsteller seit über 30 Jahren und vieles mehr. Aufgrund dieser vielen kirchlichen Tätigkeiten bekam er von Bischof Wilhelm Krautwaschl die Ehrenurkunde „Dank und Anerkennung“.