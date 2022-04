In Großsteinbach wird aktuell ein Naturschauspiel geboten: Die Schachblume steht bereits in Vollblüte.

GROSSSTEINBACH. Die Berg- und Naturwacht Großsteinbach betreut seit ihrer Gründung vor 60 Jahren das einzige Vorkommen der streng geschützten Schachblume in der Steiermark auf der Schachblumenwiese nahe des Freizeitparks. Für gewöhnlich setzt die Blüte alljährlich um den Palmsonntag ein, in diesem Jahr streckte die kleine lila Blume ihr Köpfchen frühzeitig in Richtung Sonne und steht in Vollblüte. Wie Ortsstellenleiter Johann Groß und Pressreferent Josef Kaufmann berichten, kann das einzigartige Naturschauspiel noch bis in die Karwoche bewundert werden.

Größter Frühjahrskirtag der Region in Großwilfersdorf: Bilder, Bilder, Bilder!