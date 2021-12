DECHANTSKIRCHEN. Eine Schachtel im Kaufhaus Kogler in Dechantskirchen. Da hinein konnte man Lebensmittel und Hygieneartikel legen und spenden für Leute, die es gut brauchen können. Im Vorjahr konnte die Initiatorin dieser Adventaktion, Pfarrkoordinatorin und Sozialkreisleiterin Maria Knöbl, jeden Tag in der Adventzeit eine Bananenschachtel voll gespendeter Sachen an Leute der Pfarre überbringen. Heuer ist diese Aktion wiederholt worden.

Und siehe da! Das „Adventwunder“ hat sich ausgeweitet. Maria Knöbl hat jeden Tag zwei große Schachteln voller Gaben an Familien gebracht und ihnen eine besondere Freude bereitet. So hat Maria Knöbl insgesamt über 50 Besuche in der Adventzeit gemacht. In der Pfarre sind auch 425 Mal „Weihnachten im Schuhkarton“ für Leute in Rumänien gespendet worden. Angela Otter hat sich besonders dafür eingesetzt.