Filmfrühstück mit Workshop: „Das geheime Leben der Bäume“

Am Sonntag, 27. September, findet im Maxoom am Ökopark in Hartberg das erste Filmfrühstück statt. Im Mittelpunkt steht der Film „Das geheime Leben der Bäume“ von Peter Wohlleben. Bäume fühlen, denken, schwitzen und erinnern sich. Peter Wohllebens Beschreibung über das geheime Leben der Bäume stürmte über Nacht die Bestsellerlisten. Dokumentarfilmer Jörg Adolph fängt in atemberaubenden Zeitraffer-Aufnahmen dieses Wunder der Natur ein.

Programm: 9 bis 11 Uhr: Frühstücksbuffet im Kaffee & Bistro Immergrün; 11 bis 12.40 Uhr: Film: Das geheime Leben der Bäume; ab 13.30 Uhr: optionale Möglichkeit zur Teilnahme am Workshop „Wenn Bäume sprechen könnten“ (75 bis 90 Minuten).

Kosten: Frühstück und Film: Erwachsene: 20,-; Kinder und Jugendliche von 4 bis 15 Jahren: 15,-; Workshop optional: Erwachsene 7,-; Kinder und Jugendliche: 5,-; Anmeldungen erforderlich: info@oekopark.at bzw. Tel.: 03332/622 50-151.

Das Filmfrühstück findet im Rahmen des Grünraumprojektes „Stadt.Land.Garten“ der Stadtgemeinde Hartberg sowie des Projektes KLAR! Wirtschaftsregion Hartberg – Klimawandelanpassung statt. Am Ökopark Hartberg findet man dazu eine Freiluftgalerie mit Pareidolie-Bildern am Wasserspielplatz, einen Kletterbaum vor dem Bistro Immergrün, Klimabaum-Skulpturen sowie ein Gewächshaus mit bionischen Pflanzen.