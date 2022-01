ST. JOHANN IN DER HAIDE. Mehr als zehn Störche stehen vor dem Haus von Birgit Weinzettl und Christoph Miksch in Unterlunigtz. Grund für diesen schönen Brauch des „Storchstellens“ ist die Geburt von Tochter Ella, die am 14. Jänner um 13.14 Uhr mit 54 cm und 3.770 Gramm im LKH Hartberg das Licht der Welt erblickt hat.

So findest du nach Unterlungitz: