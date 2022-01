PÖLLAU. Am Samstagabend, 15. Jänner, wurde die Bereitschaftsgruppe B der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau zu einer Ölspur nach Schönau gerufen. Ein Traktor hatte während der Fahrt Richtung Kaindorf Öl verloren. Auf einer Strecke von in etwa 3 km wurden die ausgeflossenen Betriebsmittel von der eingesetzten Mannschaft gebunden. An der Grenze des Pöllauer Einsatzgebietes übernahm dann die Freiwillige Feuerwehr Kaindorf die weiteren Bindearbeiten.

Nach in etwa zwei Stunden konnte die Gruppe wieder einrücken, die verbrauchten Bindemittel auffüllen und unsere Einsatzbereitschaft melden.

Eingesetzt waren: KDO, TLF-A 3000/200, LKW-A und MTF-A mit 17 Mann und 7 Mann in Bereitschaft sowie Polizei und Freiwillige Feuerwehr Kaindorf.

Text und Foto: LM d.V. Tobias Fuchs

