Pinggau: Mann überraschte Dieb

PINGGAU: Ein unbekannter Täter gelangte Freitagmittag, 20. Dezember 2019, in ein Wohnhaus und stahl Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Unbekannte schlich sich durch eine unversperrte Kellertür in das Haus, wo er in weiterer Folge mehrere Schmuckstücke stahl. Vom Eigentümer überrascht, flüchtete der Täter mit dem Schmuck aus dem Haus in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen laufen.