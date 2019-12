Zum zweiten Mal lud man in Großsteinbach zum Benefizkonzert "With a little help of my friends".

GROSSSTEINBACH. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr und einer fulminanten Spendensumme von knapp 11.000 Euro, lud die Kernölbühne, um Konrad Auer, heuer zum bereits zweiten Benefizkonzert in die Kulturhalle Großsteinbach. In den Dienst der guten Sache stellten sich dieses Jahr neben den sieben regionalen Bands. Unter dem Motto "With a little help of my friends" rockten "The Lost Angles", "Los Falcos", die "Mike Hofer Bande", die "Los Sharkos" und die "Beathittn" sowie "Tupinamba", "Tschikago" und die "Bigstoneriver Newcomer Band" die zum Bersten gefüllte Kulturhalle für "Steirer helfen Steirern".

Beste Stimmung herrschte beim Benefizkonzert für "Steirer helfen Steirern" in Großsteinbach.

Unter den hunderten Musikfreunden fanden sich auch Bürgermeister Manfred Voit und Vizebürgermeister Christian Groß, die sich das Rockspektakel der Extraklasse nicht entgehen ließen. Für den Ausschank und die kulinarische Verpflegung mit Schnitzel- und Camembert-Burger sorgten die drei Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde sowie das Restaurant Strandgut. Der Gesamterlös des Konzerts kommt wieder bedürftigen Familien aus der Region zugute.

