Wetter für Hartberg-Fürstenfeld

Putz Möbel in Greinbach

Das Traditionsunternehmen Putz Möbel errichtet in Greinbach ein top modernes Büro- und Lagergebäude. Nachdem die Lagerhalle der Putz Möbel GmbH in Rohrbach/Lafnitz im Dezember 2020 eingestürzt ist, entschied sich Familie Strecker zum Neubau einer Büro- und Lagerhalle. Aufgrund der Nähe zum bestehenden Möbelhaus in Hartberg hat sich die Lage im Gewerbepark Ost der Gemeinde Greinbach ideal als Standort für die neue Lagerhalle angeboten. Nach der ausführlichen Planungsphase erfolgte im Mai 2021...